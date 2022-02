Erlenbacherin fühlte sich gestört und warf Jugendlichen Marihuana zu

Eine Anwohnerin der Bahnstraße in Erlenbach (Landkreis Miltenberg) warf Jugendlichen am Mittwochabend gegen 20 Uhr eine kleine Menge Marihuana von ihrem Wohnungsbalkon zu. Die zum Tatzeitpunkt alkoholisierte Frau gab an, dass sie sich durch das lautstarke Lachen und durch das Gespräch der Jugendlichen unter ihrem Balkon gestört fühlte. Sie forderte die jungen Leute auf, an einen anderen Ort zu gehen und das Marihuana zu rauchen, damit vor ihrer Wohnung wieder Ruhe einkehrt. Die verwunderten Jugendlichen informierten die Polizei. Nun wird wegen der Abgabe von Betäubungsmittel an Minderjährige gegen die Besschuldigte ermittelt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mömlingen (Landkreis Miltenberg). Am Mittwoch gegen 20.15 Uhr befuhr ein Opel-Fahrer aus Groß-Umstadt die Bundesstraße 426 von Hainstadt in Richtung Mömlingen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Mann nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Renault zusammen. Anschließend kam er in den Grünstreifen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Autos erlitten einen Totaalschaden. Im Renault befand sich eine Mutter mit ihren sieben- und elfjährigen Kindern. Alle Unfallbeteiligten wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Pkws wurden durch ein Unternehmen abgeschleppt.

Sachbeschädigung an Tretroller

Obernburg (Landkreis Miltenberg). Am Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr, wurde an der Turnhalle in der Jahnstraße in Obernburg ein Tretroller durch einen unbekannten Täter beschädigt. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

lesa/ Quelle: Polizei Obernburg