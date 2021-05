Erlenbach: Zwei Leichtverletzte bei Kollision an Kreuzung

Eine 30-Jährige war hier mit ihrem Peugeot 307, von Elsenfeld kommend bei Grün an der Kreuzung mit der Berliner Straße nach links Richtung Märkte abgebogen. Hier missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Pkw Opel Adam, dessen Fahrerin auf der Miltenberger Straße Richtung Elsenfeld unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt und wurden ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Die Helfer der Erlenbacher Wehr waren mit starken Kräften vor Ort im Einsatz. Der angerichtete Sachschaden an beiden Pkw beträgt ca. 16.000 Euro

Während Ausgangssperre unter Drogeneinfluss gefahren

Niedernberg. Am Donnerstag früh gegen 01.50 Uhr ist einer Streife der PI Obernburg in der Großostheimer Straße ein auswärtiger Pkw aufgefallen. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der ertappte Fordfahrer hatte scheinbar vor Fahrtantritt einen Joint konsumiert. Die Beamten ordneten bei dem Drogenkonsumenten eine Blutentnahme an, ein Drogenvortest war positiv verlaufen.

Ins Bankett geraten

Mönchberg. Am Mittwoch Abend, 05.05.2021 gegen 19:45 Uhr, ist es auf der Ortsverbindungsstraße zu einem Unfall gekommen. Ein Obernburger war hier auf gerader Strecke in die Bankette geraten, geriet hierdurch ins Schleudern und touchierte darauf einen auf der engen Straße entgegenkommenden Pkw Audi eines Mönchbergers. An beiden Fahrzeugen entstand glücklicherweise nur Sachschaden von insgesamt ca. 5000 Euro.



Ruhestörung und Verstoß gegen Ausgangsbeschränkungen in Sulzbach und Röllfeld

Sulzbach. Anwohner des Märzbrückenweges meldeten lauten Musiklärm aus einer Kleingartenanlage. Hier konnten die Beamte gegen 01.15 Uhr mehrere junge Personen antreffen, die sich in der Kleingartenanlage getroffen hatten und bei überlauter Musik „abhingen“. Die Beamten stellten die Musik ab, den aus unterschiedlichen Hausständen stammenden jungen Leuten wurde ein Platzverweis erteilt.



Röllfeld. Die Polizei wurde kurz nach Mitternacht verständigt, dass im Altort lauter Musiklärm zu hören ist. Die Streife der PI Obernburg konnte ein Wohnhaus ermitteln, in dem mehrere junge Leute eine Art „Karaokeparty“ abhielten. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich in einem engen Raum aufgehalten und bei offenem Fenster auch ihr Wohnumfeld „beschallt“. Auch hier wurde die Feier beendet und die Anwesenden des Platzes verwiesen.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0