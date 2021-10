Erlenbach: Zwei Fahrzeuge komplett ausgebrannt

Kurz nach 7.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Erlenbacher Liebigstraße alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen auf einem Parkplatz zwischen zwei Wohnblocks zwei Fahrzeuge bereits lichterloh in Flammen. Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und löschen und damit ein weiteres Übergreifen verhindern. Augenscheinlich war ein Mercedes Kleintransporter in Brand geraten und hatte auf einen daneben stehenden Toyota übergegriffen. Neben der Feuerwehr Erlenbach, die mit 24 Einsatzkräften vor Ort war, stand vorsorglich die Drehleiter der Werksfeuerwehr ICO und ein Rettungswagen bereit. Verletzt wurde jedoch niemand. Als Brandursache schließt die Polizei einen technischen Defekt nicht aus. Der Sachschaden dürfte sich auf mehr als zehntausend Euro summieren.

mkl/Ralf Hettler