Erlenbach: Zu schnell in der Kurve

Dort kam er wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Fahrverbot und Geldbuße

Erlenbach. Am 22.05.22, gegen 20 Uhr, wurde ein BMW-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Glanzstoffstraße angehalten. Hierbei waren beim Fahrer drogenbedingte Auffälligkeiten erkennbar. Beim Fahrer wurde zu Beweiszwecken eine Blutentnahme durchgeführt. Diesen erwarten nun ein Fahrverbot und eine erhebliche Geldbuße.