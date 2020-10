Erlenbach: Vorfahrt missachtet, Motorradfahrer erwischt

Dieser war mit seinem Leichtkraftrad auf der Vorfahrtsstraße unterwegs, als aus der Elsenfelder Straße ein Auto in die Liebigstraße einfuhr. Der 26-jährige Fahrer des Wagens ubersah den Kradfahrer und es kam zu einem leichten Zusammenstoß der beiden. Der Kradfahrer kam zu Sturz und musste im Nachgang durch den Rettungsdienst behandelt werden. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 4000 Euro.

Unfallflucht auf der B469



Niedernberg. Gegen 21.30 befuhr ein 20-jähriger mit seinem Mercedes die B469 in Fahrtrichtung Miltenberg als sich von hinten ein Fahrzeug näherte. Das Fahrzeug scherte zu spät auf die linke Fahrspur aus und touchierte hierbei das Fahrzeug des 20-jährigen am Heck. Der Unfallverursacher beschleunigte anschließend seine Fahrt und fluchtete, wobei er in Schlangenlinien fuhr. Der Geschädigte konnte nur noch ein Teilkennzeichen des Fluchtenden ablesen. Außerdem erkannte er, dass es sich um einen schwarzen Mercedes ML handelte. Der Mitfahrer des 20-jährigen wurde durch den Aufprall des auffahrenden leicht verletzt, da er sich im Fahrgastraum anstieß. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von runn 2000 Euro. Die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Betrunken in Leitplanke gefahren



Klingenberg. Gegen 20 Uhr ging uber einen Verkehrsteilnehmer eine Mitteilung uber einen blauen BMW ein, welcher in Schlangenlinien auf der B469 Richtung Miltenberg unterwegs war. Noch bevor Streifen der PI Obernburg das Fahrzeug aufnehmen konnten krachte der BMW kurz vor Ende des zweispurigen Bereichs in die Leitplanke. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte gegen 21 Uhr das Fahrzeug auf der B469 in Richtung Aschaffenburg festgestellt werden. Der Fahrer wurde in Großwallstadt einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er zum einen unter dem Einfluss von Alkohol stand und zudem wohl auch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der 25-jährige Fahrer musste eine Blutentnahme uber sich ergehen lassen. Außerdem wurde sein Fuhrerschein noch vor Ort sichergestellt, so dass er bis auf weiteres keine Kraftfahrzeug mehr fuhren darf. Der Schaden an der Leitplanke wird auf ca. 800 Euro geschätzt, am BMW entstand ein Schaden von rund 5800 Euro.