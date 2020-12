Erlenbach: Seat-Fahrer crasht in VW

Ein 26-jähriger Seat Fahrer befuhr die Elsenfelder Straße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung zur Liebigstraße übersah er einen bevorrechtigten VW-Fahrer, der in Richtung Miltenberger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.

Ladendiebstahl

Erlenbach a. Main. Am 24.Dezember, gegen 10.30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Berliner Straße zu einem Ladendiebstahl. Ein 56-jähriger entwendete Tabak im Wert von knapp 25 Euro.