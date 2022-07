Erlenbach: Polizei-Radstreife stößt bei Kontrolle auf Rauschgift

Im Fokus standen erneut die Sicherheit des Radverkehrs und die sichtbare Präsenz ansprechbarer Polizei. Gegen 20.15 Uhr unterzogen die Beamten der Fahrradstreife zwei junger Männer einer Personenkontrolle an der Bahnunterführung am Brückensteg. Die Polizisten entdeckten hierbei bei den Erlenbachern verschiedene Betäubungsmittel. Ein 21-Jähriger hatte verschreibungspflichtige Tabletten dabei, für die er kein Rezept vorweisen konnte, sein 22-jähriger Begleiter führte knapp über sechs Gramm Haschisch mit. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die beiden Männer müssen sich nun in Strafverfahren verantworten.

mkl/Polizei Unterfranken