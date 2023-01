Erlenbach: Lasterfahrer übersieht Seat

Nur noch Schrottwert hat ein Seat nach einem Verkehrsunfall zwischen Elsenfeld und Erlenbach am Montagvormittag. Um Kurz nach 9 Uhr wollte ein Lasterfahrer von der Südstraße an der Müllumladestation in Erlenbach nach links in die Staatsstraße 2309 in Richtung Elsenfeld einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen von Elsenfeld kommenden Seat.

Fahrer blieben unverletzt

Der Seat bremste nicht mehr rechtzeitig und prallte in die Seite des Lasters. Bei dem Zusammenstoß entstand am Seat ein wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer kamen mit einem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Lkw konnte seine Fahrt noch eigenständig fortsetzen.

Ralf Hettler