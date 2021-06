Erlenbach: Keine Erlaubnis für E-Scooter

Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer einer Streife aufgefallen und sie hielten ihn an. Dabei stellten sie fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Der ertappte Scooterfahrer konnte weder einen Nachweis für die Versicherung noch die erforderliche Fahrerlaubnis für "den flotten fahrbaren Untersatz" nachweisen, so die Polizei. Die Streife stellte den Scooter sicher, den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

Betrunken in Elsenfeld unterwegs

Einen angetrunkenen Fahrer haben Beamte am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr in der Erlenbacher Straße in Elsenfeld gestoppt. Der 38-Jährige war innerorts im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Laut Polizei gab er starken Alkoholgeruch von sich.

Ein hierauf durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,88 Promille.

Den ertappten Alkoholsünder erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße von 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0 .