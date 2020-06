Einen Schaden von 400 Euro entstand im Verlauf der vergangenen zwei Wochen an der Einzäunung eines Gartengrundstücks am Wiesenweg. Wie der Pächter des Gartens am Dienstag feststellte, war der Maschendrahtzaun teilweise aus seiner Befestigung gerissen. Vom Schadensbild her könnte ein landwirtschaftliches Gefährt am Zaun hängen geblieben sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 09391-9841-0 an die Polizei Marktheidenfeld zu wenden.

stru/Polizei Marktheidenfeld