Das Fahrzeug stand in der Straße „Am Bäuerleinsberg“, als unbekannte Täter den markanten, etwa 40 x 10 cm großen Zusatzscheinwerfer abmontierten. Dieser war mittig in der Fahrzeugfront über dem Kennzeichen angebracht. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

xere/Polizei Marktheidenfeld