Erlenbach: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Die 52-jährige Fahrzeuglenkerin kam vom Bahnhof und wollte an der Kreuzung nach rechts abbiegen. Hierbei übersah sie einen 17-jährigen, der mit seinem Fahrrad in gleicher Richtung fuhr und die Straße an der Fußgängerampel in Richtung REWE überqueren wollte. Der Radfahrer kam zu Sturz und zog sich eine Kopfplatzwunde und Prellungen zu. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Pkw und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Pkw beschädigt

Elsenfeld. Einen frischen Unfallschaden stellte eine 51-jährige am Freitag an ihrem Kia fest, als sie vom Einkaufen zurück an ihr Fahrzeug kam. Sie hatte gegen 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts geparkt. Bei Rückkehr war die Stoßstange beschädigt, vom Verursacher fehlte jede Spur. Nun ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Mehrere Objekte mit Farbe besprüht

Mönchberg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Mönchberg mehrere öffentliche Gebäude von unbekannten mit Graffiti besprüht, unter anderem das Rathaus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro. Die Polizei sucht hier nach Zeugen, die möglicherweisei n dieser Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben.