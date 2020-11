Erlenbach: Beim Ausfahren aus Parklücke Unfall verursacht

Der querende Pkw wurde durch den Zusammenstoß noch gegen einen weiteren Pkw geschoben. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des ausfahrenden Pkw stieß sich durch den Verkehrsunfall den Kopf und wurde dadurch leicht verletzt.

Geöffnete Heckklappe verursacht Verkehrsunfall

Niedernberg. Gegen 18.20 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 50 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Zum Be- und Entladen öffnete dieser die Heckklappe seines Fahrzeuges, welches aufgrund der Parksituation etwas in die Fahrbahn hineinragte. Aufgrund der

Dunkelheit erkannte ein vorbeifahrender Linienbus dieses Hindernis nicht

und streifte die Heckklappe mit seinem linken Außenspiegel und der

Seitenscheibe. Am Bus und der Heckklappe entstanden Sachschäden in

dreistelliger Höhe.

Spiegel touchiert und geflüchtet

Kleinwallstadt. Gegen 6.45 Uhr am Freitag befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Hauptstraße in Kleinwallstadt in Fahrtrichtung Sulzbach. In

Gegenrichtung parkten mehrere Fahrzeuge am Fahrbahnrand und verengten

hierdurch die Durchfahrtsbreite. Als der Geschädigte mit seinem Pkw die

Engstelle passierte, sei ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer, der aufgrund der parkenden Fahrzeuge hätte anhalten und warten müssen, entgegengekommen. Beide Fahrzeuge touchierten sich mit den Außenspiegeln der Fahrerseiten. Der Geschädigte stellte unverzüglich eine Beschädigung seines Außenspiegels fest und hielt an. Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten in Richtung Ortsmitte weiter. Es wird nach Zeugen für den Verkehrsunfall gesucht. (Tel. 06022/629-0)

Polizei Obernburg/mm