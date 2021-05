Erhebliche Verkehrsbehinderungen in Mömbris nach Unfall am Dienstagmorgen

Gegen 8.15 Uhr querte ein Fußgänger die Straße Am Markt vom Marktplatz kommend in Richtung Hauptstraße. Der Fußgänger benutzte dabei nicht die wenige Meter entfernte Fußgängerampel – der Fahrer eines Baustellen-Lastwagens, der in Richtung Schimborn unterwegs war, musste deshalb abbremsen. Dies wiederum erkannte ein nachfolgender Sattelzugfahrer zu spät und prallte mit seinem Fahrzeug in das Heck des Baustellenlasters. Bei dem Zusammenstoß wurde der auffahrende LKW-Fahrer leicht verletzt. Er wurde nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fußgänger wurde nicht verletzt.

Die Feuerwehr Mömbris sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. Die Ortsdurchfahrt musste anfangs komplett gesperrt werden, später konnte der Verkehr in Richtung Alzenau auf einem Fahrstreifen vorbeifließen. Die Gegenrichtung wurde örtlich umgeleitet. Während der Baustellen-LKW noch fahrbereit war, musste der Sattelzug abgeschleppt werden. Ingesamt summiert sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. rah