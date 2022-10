Erhebliche Verkehsbehinderungen nach Unfall auf der A3 bei Aschaffenburg

Gegen 15.30 Uhr war ein 72-jähriger BMW-Fahrer auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Aschaffenburg-West und dem Parkplatz Strietwald kam der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, prallte in die Außenleitplanke und kollidierte in Folge auf einer Strecke von mehr als einem Kilometer mehrfach mit der Mittelleitplane und der Außenleitplanke. Schließlich kam er an der Mittelabtrennung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.



Ein zufällig dazugekommener Arzt und mehrere Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrer bis der Rettungsdienst eintraf. Die Polizei geht von einer medizinischen Ursache aus. Der Senior wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Aschaffenburger Feuerwehr war mit Kräften der Ständigen Wache und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen.

Die A3 war in Richtung Würzburg für knapp eine halbe Stunde komplett gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs auf zwei Spuren vorbei fließen. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf mehrere tausend Euro summiert, er musste abgeschleppt werden.

Durch die Autobahnsperrung kam es auf den Umleitungsstrecken zu Behinderungen. Gegen 16.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr normalisierte sich wieder.

Ralf Hettler