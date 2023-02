Erbach: Bus streift Lastwagen-Gespann - Polizei sucht nach Laster

Als der Bus an den Unfallort zurückkehrte, war das Gespann bereits weitergefahren. Der Sachschaden wird mindestens auf 1000 EUR geschätzt.

Hinweise auf den beschädigten Laster und zum Unfallverlauf nimmt die Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062/ 953-0 entgegen.

Außenspiegel an Auto beschädigt

Michelstadt. In der Nacht von Samstag (4.) auf Sonntag (5. Februar) parkte eine 22-jährige Odenwälderin ihren grauen Ford Fiesta auf dem Bienenmarktsparkplatz in Michelstadt. Als die Eigentümerin am nächsten Morgen zu dem geparkten Fahrzeug zurückkehrte, musste sie Beschädigungen am linken Außenspiegel feststellen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 250 Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Polizei überwacht Geschwindigkeit an Schule und Kindergarten: 49-Jähriger ohne Führerschein

Michelstadt. In der Landrat-Neff-Straße, im Bereich der dortigen Schule sowie eines Kindergartens, führten Beamte der Polizeistation Erbach am Dienstag (7. Februar) von 11.45 bis 13.50 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durch.

Festgestellt wurden von den Ordnungshütern bei der rund zweistündigen Kontrolle 13 Geschwindigkeitsverstöße. Die am höchsten gemessene Geschwindigkeit stellten die Polizisten bei einem Autofahrer fest, der statt der erlaubten 30 mit 45 Stundenkilometern unterwegs war. Hier droht nun ein Bußgeld. Gestoppt wurde von den Beamten zudem ein 49 Jahre alter Autofahrer, der über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.