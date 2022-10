Die Un­si­cher­heit war Kon­rad Döpf­ner an­zu­mer­ken. Der Vor­sit­zen­de Rich­ter am Land­ge­richt Würz­burg rang am Don­ners­tag nach Wor­ten, um das Ur­teil zu be­grün­den, wel­ches der Bun­des­ge­richts­hof (BGH) in sei­ner Ent­schei­dung zur Re­vi­si­on schon fast vor­ge­ge­ben hat­te.