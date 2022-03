Eppersthausen: Betrunken Unfallflucht begangen

Eine 30-jährige Ford-Fahrerin aus Eppertshausen befuhr die Hauptstraße in Eppertshausen und wollte nach links in die Urberacher Straße abbiegen. Beim Abbiegen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel.

Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund von

Zeugenhinweisen und deren Beobachtungen konnte die Unfallverursacherin schnell

ermittelt werden und in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Schnell wurde den

Polizeibeamten deutlich, dass sie erheblich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb

bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Außerdem wurde der Führerschein

der 30-Jährigen sichergestellt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa

2.000 EURO an der Verkehrsinsel, der Beschilderung sowie am PKW der

Unfallverursacherin. Gegen sie wird nun wegen mehreren Straftaten ermittelt.