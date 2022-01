Entlaufener Hund stirbt auf der A3 bei Aschaffenburg

Zunächst wurde das freilaufende Tier von mehreren Verkehrsteilnehmern auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt gesichtet und schließlich der Polizei gemeldet. Noch während sich eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach auf dem Weg zur Einsatzörtlichkeit befand, hatte sich leider schon der Verkehrsunfall ereignet. Ein 32-Jähriger aus dem Raum Köln konnte dem Tier nicht mehr ausweichen und erfasste es mit seinem Opel frontal auf dem linken Fahrstreifen. Der Hund wurde sofort getötet und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Die Fahrbahn musste zur Bergung von Fahrzeug und Tier kurzzeitig voll gesperrt werden. Nach entsprechenden Absicherungsmaßnahmen konnte der Verkehr rechts an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Ein hinzugerufener Hundeführer der Zentralen Ergänzungsdienste Aschaffenburg konnte das Tier schließlich identifizieren und den Hundehalter ermitteln. Dieser hatte den Vierbeiner zuvor als entlaufen gemeldet. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

mkl/VPI Aschaffenburg-Alzenau