Enkeltrickbetrug: Polizei verhindert Geldübergabe und nimmt Kurierfahrerin fest

Am Montagvormittag meldete sich ein bislang unbekannter Anrufer bei einem 70-Jährigen und gab vor, deren Neffe zu sein. Er würde von dem Mann mehrere tausend Euro benötigen. In weiteren Telefonaten wurde besprochen, dass das Geld am Dienstagmittag abgeholt werden soll. Der Kriminalpolizei Würzburg begann sogleich mit ihren Ermittlungen gegen den Anrufer. Im Zuge dieser Ermittlungen gelang es den Beamten am Dienstag eine 56-jährige Würzburgerin festzunehmen. Die Frau bekam aus dem Ausland den Auftrag, im Rahmen Ihres Kurierdienstes das Bargeld abzuholen und ins benachbarte Ausland zu bringen.

Die Kriminalpolizei Würzburg führt weitere Ermittlungen zu den Hintermännern des Betrugsversuchs. Die Kurierfahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. In diesem Zusammenhang rät die Kriminalpolizei Taxi- und Kurierdiensten zur Vorsicht, da sich diese unter Umständen mit derartigen Hol- und Bringdiensten strafbar machen.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken