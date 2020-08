Ende eines Umzugs in Aschaffenburg: Seat rollt rückwärts - zwei Frauen verletzt

Um 13.55 Uhr rollte der am Hang in der Taunusstraße geparkte Wagen einer der Frauen, die bei einem Umzug halfen, langsam rückwärts. Die Frauen versuchten gemeinsam erfolglos, das Auto durch Entgegenstemmen abzubremsen. An der Steigung nahm der Wagen Geschwindigkeit auf und zog die Damen mit sich, die sich zu diesem Zeitpunkt im Heckbereich des Seat aufhielten. Die Frauen kamen am Straßenrand zu Fall, während das rückwärtsrollende Fahrzeug zunächst einen geparkten Passat touchierte und anschließend am Holzzaun eines Anwohners und einem Straßenschild der Stadt Aschaffenburg zum Stehen kam. Beide Frauen trugen Brüche im Oberkörperbereich davon und wurden zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert.

Vorfahrtsverletzung in der Innenstadt

Aschaffenburg. Mit einem Gesamtschaden von rund 17.000 Euro endete am Samstagabend gegen 20.45 Uhr eine Vorfahrtsverletzung. Hier befuhr ein Herr mit seinem BMW mit spanischer Zulassung die Würzburger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und wollte nach links in die Herrleinstraße abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den ihm entgegenkommenden Fahrer mit seinem Audi, der vorfahrtsberechtigt war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der glücklicherweise nur Sachschaden entstand.

Aufmerksame Mitarbeiterin erkennt Ladendieb wieder

Aschaffenburg, Am 28.08.2020 um 8.20 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einer Drogerie in der Maximilianstraße in Aschaffenburg. Die Mitarbeiterin erkannte den flüchtigen Ladendieb am 29.08 gegen 9 Uhr in der Maximilianstraße wieder und kontaktierte die Polizei. Der 22-jährige Täter mit Wohnsitz im Landkreis Aschaffenburg wurde durch eine Streife der Bundespolizei gestellt und durchsucht. Hierbei wurde festgestellt, dass der Täter, der Diebesgut im Wert von fast 200,- Euro entwendet hatte, unbare Zahlungsmittel im Gegenwert des Diebesguts und ein Parfum mit sich führte. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und nach richterlicher Anordnung die Wohnung des Täters durchsucht.

Der Täter wurde nach Abschluss der Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Seitentüre von Seat verkratzt

Aschaffenburg. Am 29.08.2020 zwischen 6 Uhr und 9 Uhr wurde in der Heinsestraße ein am Fahrbahnrand abgestellter weißer Seat im Bereich der Fahrertüre verkratzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Vielzahl an Verstößen bei Personenkontrolle festgestellt

Aschaffenburg. Am Samstagnachmittag um 14 Uhr wurde bei einer Personenkontrolle in der Aschaffenburger Innenstadt am Wolfsthalplatz bei einem 54-jährigen ein geladener Schreckschussrevolver festgestellt. Der Besitzer konnte keine Erlaubnis für das Führen der Waffe vorweisen. Der Revolver wurde von der Polizei sichergestellt. Weiterhin bestanden gegen den Mann mehrere Fahndungsnotierungen aufgrund diverser Vortaten. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen.





Geparkten Wagen in Hösbach angefahren

Hösbach. Im Zeitraum von 29.08.2020 17 Uhr bis 17.15 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht. Der Eigentümer eines VW parkte seinen Wagen auf dem Edeka-Parkplatz in Hösbach. Bei seiner Rückkehr stellte er eine Beschädigung an der Fahrzeugfront fest. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Anhänger macht sich selbständig in Johannesberg

Johannesberg. Am Samstag gegen 16.45 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Gespann aus VW und Anhänger die Straße Am Wingert. An einer Steigung löste sich der ungebremste Anhänger vom Zugfahrzeug und rollte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda, an dem ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Ungeklärter Unfallhergang in Mainaschaff

Mainaschaff. Samstagmittag gegen 12.15 Uhr kam es in Mainaschaff in der Johann-Dahlem-Straße zwischen den zwei Kreisverkehren zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligte Fahrzeugführer einen unterschiedlichen Unfallhergang angaben. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Graffitischmierereien an Garagentor

Mainaschaff. Zwischen dem 28.08.2020, 20 Uhr, und 29.08.2020, 10 Uhr, besprühte ein unbekannter Täter eine Garage in der Gutenbergstraße mit einem Schriftzug. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.





mkl/Polizei Aschaffenburg