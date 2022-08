Empore in Wertheim durch Brand beschädigt

Dies führte dazu, dass sich der darunter

befindliche Holzboden entzündete. Es entstand ein etwa 50 Zentimeter langes Brandloch. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Es besteht Einsturzgefahr.

Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das

Polizeirevier Wertheim.

Verdorbene Backwaren im Wald abgelegt

Külsheim. Der Polizeiposten Külsheim sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Donnerstag zum wiederholten Mal stark verschimmelte Backwaren in Külsheim entsorgten. Die Brötchen, Brezeln und Brote wurden am Gewann "Großer Haidberg" an einem Waldweg abgelegt. Diese sind so verdorben, dass davon eine Gesundheitsgefahr für Wild ausgeht.

Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09345 241 an den

Polizeiposten Külsheim.

Meldungen der Polizei Heilbronn