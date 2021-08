Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer ist am Sonntagabend auf dem Weg von Mönchberg in Richtung Eschau, an der Einmündung nach Streit, ins Schleudern gekommen. Nachdem er die Kontrolle über seinen Pkw nicht wiedererlangen konnte, kollidierteer zunächst mit einer Verkehrsinsel und einem dort aufgestellten Verkehrszeichen. Im Anschluss kam er, nach einem weiteren Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen, im Straßengraben zum Stehen. Für eine ordnungsgemäße Beschilderung wurde durch die Straßenmeisterei vor Ort gesorgt. Der alleinige Fahrzeuginsasse blieb unverletzt.

Pkw unter Drogeneinfluss geführt

Elsenfeld. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Marienstraße konnten bei einem 18-jährigen am Montagmorgen gegen 3 Uhr drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Nachdem auch der Urintest vor Ort ein positives Ergebnis lieferte, wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugführer zur Blutentnahme ins Krankenhaus Erlenbach gebracht. Sollte auch die in Auftrag gegebene Blutuntersuchung ein positive Ergebnis zur Folge haben, erwarten den jungen Mann eine Bußgeldanzeige und ein einmonatiges Fahrverbot.

Unfallflucht durch aufmerksame Zeugen bemerkt

Wörth. Am Sonntagmittag kam es gegen 11.30 Uhr in der Wörther Limesstraße zu einer Berührung zwischen zwei Autos. Die Besitzerin des geschädigten Pkws meldete dies der Polizei, da die Verursacherin sich von der Unfallstelle entfernte, ohne ihren erforderlichen Pflichten zur Schadensregulierung nachzukommen. Die verständigten Streifenbesatzungen der Polizei Obernburg konnten den Verursacher-Pkw im Ortsbereich Wörth auftun und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei konnte relativ schnell der Grund für den Unfall und die anschließende Flucht ermittelt werden. Die Fahrzeugführerin war erheblich alkoholisiert, was eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Sicherstellung des Führerscheins nach sich zog. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.

