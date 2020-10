Elsenfeld: Streit zwischen zwei Männer endet im Krankenhaus

Gegen 18.55 Uhr hatten sich zwei junge Männer aus Elsenfeld und Mömlingen im Bereich des Bahnhofs zufällig getroffen. Die beiden 22-und 23-jährigen Männer gerieten aus nicht näher bekannten Gründen in Streit, worauf der Mömlinger sich einen Stock nahm und auf seinen Kontrahenten aus Elsenfeld einprügelte. Dieser setzte sich zur Wehr und stach mit einem spitzen Gegenstand mehrfach auf den anderen ein. Danach gelang es ihm, zu fliehen.

Der verletzte Mömlinger musste mit einer oberflächlichen Stichverletzung ins Aschaffenburger Klinikum verbracht werden. Der am Tatort nicht mehr angetroffene Elsenfelder, nach dem mehrere Streifen im Bahnhofsumfeld fahndeten, stellte sich noch am Abend der Polizei. Als mögliche Tatwaffe konnten die Beamten einen Spannungsprüfer und einen Kugelschreiber sicherstellen. Über die Ursache des eskalierten Streites machten beide Beteiligten keine Angaben.

Radfahrer verletzt

Niedernberg. Ein Niedernberger ist am Mittwoch Abend gegen 18.30 Uhr mit seinem Rad verunfallt. Der 58-Jährige war in der Ringstraße unterwegs, als ein entgegenkommender VW-Transporterfahrer nach links in eine der dortigen Stichstraßen abbog. Der Kleintransporter erfasste den Radler, der hierbei zu Fall kam und sich diverse Prellungen und Abschürfungen zuzog. Er wurde von den Helfern des BK ins Aschaffenburger Klinikum verbracht. An dem Rad des Niedernbergers entstand Totalschaden.

Unter Drogen ohne Führerschein unterwegs

Elsenfeld. Ein amtsbekannter Drogenkonsument ist am Mitwoch Abend gegen 19.15 Uhr in der Glanzstoffstraße aus dem Verkehr gezogen worden. Der 47-Jährige war einer Streife mit seinem Toyota aufgefallen, als er auf dem Heimweg zu seiner Wohnung war. Als die Beamten den Erlenbacher überprüften, stellten sie fest, dass dieser akut unter Drogen- und leichtem Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten daher eine Blutentnahme bei dem Ertappten an. Den Führerschein konnten die Beamten nicht einbehalten, da der Kontrollierte bereits seit längerer Zeit nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Sachbeschädigungen

Obernburg. In den letzten Tagen, vermutlich ziwischen Montag, 19 um 20 Uhr und Dienstag um 18 Uhr, haben unbekannte Schmierfinken in Eisenbach im Bereich der Brückenstraße einen Zigarettenautomaten, eine Straßenlaterne und einen Stromverteilerkasten sowie die Fensterscheibe und Fassade eines Hauses mit goldener Sprühfarbe beschmutzt. Sie hinterließen auf der Fassade des Hauses einen „Smiley“, der den Geschädigten allerdings nicht erfreute. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

