Elsenfeld-Rück: Vorfahrt missachtet, Fahrerin ins Krankenhaus

Der Fahrer des Wagens übersah die Bevorrechtigte bei seinem Abbiegeversuch auf die Elsavatalstraße und es kam zum Zusammenstoß. Die Lenkerin des DaimlerChryslers wurde mit leichten Verletzungen in einer Klinik gebracht.



Amtliches Kennzeichen entwendet

Sulzbach. Ein unbekannter Täter entwendete am Samstag in der Zeit 18.20 - 20.25 Uhr, das hintere Kennzeichen eines Pkws, der in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz der Supermärkte auf Höhe Hausnummer 82 geparkt stand.

Verkehrszeichen in den Main geworfen

Obernburg. Am Sonntag gegen 0.30 Uhr wurden drei bislang unbekannte Täter dabei beobachtet, wie sie von der Mainbrücke zwischen Obernburg und Elsenfeld, über die die Staatsstraße 2308 führt, mehrere Verkehrszeichen einer Baustelleneinrichtung in den Main warfen.

Sachbeschädigung an Auto

Großwallstadt. Ein bislang unbekannter Täter fügte in der Zeit von Donnerstag, 19 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, einem unbesetzt in der Hagenstraße abgestellten Pkw Opel erhebliche Beschädigungen durch Kratzer im Lack zu.

