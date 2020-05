Elsenfeld: Peugeotfahrerin streift Schulbus

Am Dienstagmorgen ist es in der Marienstraße zu einem Unfall mit einem Schulbus gekommen. Zur Unfallzeit fuhr eine Kleinwallstädterin mit ihrem Peugeot 206 in der Marienstraße Richtung Shelltankstelle. An der dortigen Bushaltestelle hatte ein Bus gerade die Haltestelle wieder verlassen und sich in den Verkehr eingeordnet. Trotzdem wollte die Peugeotfahrerin den Bus noch überholen, streifte hierbei jedoch den hinteren Bereich des Schulbusses. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen geringer Streifschaden. Die Businsassen und Beteiligten blieben unverletzt.

Hinweise bitte der Polizeiinspektion Obernburg unter der Telefonnumer 06022 629-0 melden.

palu/Polizei Obernburg