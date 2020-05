Elsenfeld: Mit Betäubungsmitteln im Zug erwischt

Bei Kontrollen im regionalen Zugverkehr bezüglich der Einhaltung der Regelungen anlässlich der Coronakrise in Obernburg, haben Beamte der Polizei Obernburg in der Regionalbahn zwei Betäubungsmittelkonsumenten erwischt. Ein Aschaffenburger, der am Abend mit dem Zug auf dem Heimweg war, führte in seiner Bekleidung rund zwei Gramm Marihuana mit. Auch ein Kleinheubacher, der gegen 22.00 Uhr in Richtung Miltenberg unterwegs war, hatte eine geringe Menge Marihuana einstecken. Beide Betäubungsmittelkonsumenten erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die eingesetzten Beamten stellten das Rauschgift sicher.

Paketdienstfahrer beschädigt Hauswand in Obernburg

Ein zunächst Unbekannter hat am Mittwoch nachmittag gegen 13.55 Uhr mit seinem Paketdienstfahrzeug eine Hauswand beschädigt. Der Fahrer eines Kleintransporters war beim rückwärts Ausparken aus einem Hofraum in der Römerstraße an einer Betonmauer hängen geblieben und beschädigte diese leicht. Der Fahrer fotografierte den Schaden und fuhr dann weiter, ohne sich bei der Polizei oder dem Hausbesitzer zu melden. Bei der Unfallaufnahme am nächsten Tag kam der Unfallverursacher zufällig hinzu und meldete sich nachträglich. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der von ihm angerichtete Sachschaden beträgt etwa 500 Euro, an dem Lieferfahrzeug entstand zirka 2000 Euro Sachchaden.

Ohne gültiges Versicherungskennzeichen in Niedernberg unterwegs

Ein unversicherter Roller ist einer Streife der Wasserschutzpolizei am Mittwoch Mittag gegen 13.10 Uhr im Bereich der Bochstraße aufgefallen. Die Beamten bemerkten auf der Streifenfahrt, dass an einem vor ihnen fahrendem Roller ein altes grünes Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Überprüfung des 28-jährigen Fahrers gab dieser an, nicht gewusst zu haben, dass man die Versicherung jährlich zum April erneuern muss. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Großwallstädters.

stru/Polizei Obernburg