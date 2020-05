Elsenfeld: Kradfahrer von Auto gestreift

Am Mittwoch nachmittag gegen 17.10 Uhr hat es am Rücker Kreisel auf der Staatsstraße gekracht. Zur Unfallzeit wollte ein Kleinwallstädter von Kleinwallstadt kommend auf der St 2309 Richtung Stachus fahren. Am Kreisverkehrsplatz nach Rück musste der Skodafahrer zunächst anhalten. Als er nach einem kurzen Halt in den Kreisverkehrsplatz einfuhr übersah er einen vorfahrtsberechtigten Kradfahrer, der von Rück kam. Der Skoda streifte den Kradfahrer, der hierdurch zu fall kam und sich beim Sturz vom Krad leicht verletzte. Der gestürzte Brensbacher Kawasakifahrer wurde durch die Helfer des BRK versorgt und kam leicht verletzt ins Erlenbacher Krankenhaus.

Frisiertes Pedelec am Eisweiher

Klingenberg-Röllfeld. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet einen Eschauer, der am Mittwoch Nachmittag gegen 17.15 Uhr im Bereich des Eisweihers von einer Polizeistreife überprüft worden ist. Der junge Mann war mit seinem Pedelec aufgefallen, da er mit recht hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Überprüfung des Rades stellten die Beamten eine technische Manipulation am Steuergerät des Pedelecs fest, welche dazu führt, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit keine Drosselung erfolgt und somit sehr hohe Geschwindigkeiten, bis zu 50 km/h, mit dem Rad gefahren werden können. Da der Eschauer keine Fahrerlaubnis besitzt, erwartet ihn nun eine Anzeige. Das unversicherte Pedelec wurde zwecks Gutachtenerstellung zur Beweissicherung sichergestellt.

Fahrzeug auf Mitarbeiterparkplatz beschädigt

Niedernberg. Eine Unfallflucht ist bei der Polizeiinspektion Obernburg gemeldet worden. Vermutlich in der Zeit vom 10. Mai gegen 16:00 Uhr und 12. Mai um 15:00 Uhr hat ein noch unbekannter einen auf dem Mitarbeiterparkplatz des Depots abgestellten Opel Astra beschädigt. Der graue Sports Tourer wurde im Bereich der Frontstoßstange erhblich verkratzt, weiterhin wurde der vordere rechte Kotflügel, vermutlich beim Aus- oder Einparken eines daneben befindlichen Pkws beschädigt. Der angerichtet Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Möglicherweise hat der Unfallverursacher auf Grund der geringen Anstoßenergie den Unfall nicht bemerkt. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte eine blaue Lackierung haben.

xere/Polizei Obernburg