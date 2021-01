Elsenfeld: Fahrgast will mit Zugbegleiter in den Faustkampf

Der Fahrgast wurde in der Regionalbahn ohne Fahrschein festgestellt und weigerte sich zudem eine FFP-2-Schutzmaske zu tragen. Nachdem der Fahrgast den Zugbeleiter wüst beleidigte und zum Faustkampf aufforderte, sollte er den Zug verlassen. Dies verweigerte der alkoholisierte Mann, auch im weiteren Verlauf im Beisein der hinzugezogenen Polizeibeamten. Daraufhin musste der Fahrgast mit körperlichem Zwang durch Beamte aus dem Zug geführt werden. Dabei krallte er sich an Haltestangen des Zuges fest und beleidigte immer wieder den Zugbegleiter und die Beamten.

Audi prallt gegen Hauswand - Fahrer bewusstlos

Kleinwallstadt. Am Samstag, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer die Talstraße im Ortsteil Hofstetten in Richtung Kleinwallstadt. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallt mit relativ geringer Geschwindigkeit gegen eine Garageneinfahrt am Fahrbahnrand. Ersthelfer erkannten, dass der Fahrer bewusstlos am Steuer saß und schlugen eine Seitenscheibe ein, um dem Fahrer bergen zu können. Der Fahrer wurde im Anschluss zur medizinischen Behandlung ins Klinikum Erlenbach gebracht. Die Feuerwehren von Kleinwallstadt und Elsenfeld unterstützen bei der Verkehrsregelung. Zur Klärung der Unfallursache war auch ein Unfallsachverständiger vor Ort. Eine medizinische Ursache beim Fahrer, die zum Unfallgeschehen führte, wird derzeit nicht ausgeschlossen.





Wohnungstüre eingetreten

Großwallstadt. Am 23.01.21, in der Zeit von 21 bis 01 Uhr, wurde im Industriering die Fensterscheibe einer Wohnungstüre durch einen unbekannten Täter eingetreten. Der Wohnungsinhaber war zu der Zeit nicht zu Hause. In der Wohnung wurde offenbar nichts entwendet, obwohl der oder die Täter in die Wohnung gelangten. Das Motiv für das Eintreten der Türe ist derzeit unklar. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

mkl/Polizei Obernburg