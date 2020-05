Elsenfeld: Fahren ohne Führerschein

Einen Schwarzfahrer haben Beamte der Polizei Obernburg am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr in der Bahnhofstraße von Elsenfeld aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war hier ein schwarzer VW Golf aufgefallen, da an dem Auto kein gültiges Kennzeichen angebracht war. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich weiterhin heraus, dass dieser von einem auswärtigen jungen Mann gefahren wurde, der nicht im Besitz der für das Auto erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Fahrzeuges. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Kleinwallstadt : Muttertag endet mit Unfall

Ein heruntergefallener Blumenstrauß ist ursächlich für einen Unfall gewesen, der sich am Sonntag Mittaq gegen 12.45 Uhr auf der Sulzbacher Straße ereignete. Zur Unfallzeit war eine Aschaffenburgerin mit ihrem Dacia von Aschaffenburg kommend in der Sulzbacher Straße unterwegs, als sich der Muttertagsblumenstrauß, der sich auf dem Beifahrersitz befand, selbstständig machte und in den Fußraum des Beifahrersitzes fiel. Als die Fahrerin hierauf den Strauß wieder zurücklegen wollte, verriss sie das Lenkrad des Autos und kam hierbei auf die linke Fahrspur. Hier kollidierte sie mit dem Heck eines dort am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs. Der Daccia wurde durch die Wucht der Kollision stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, er musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf knapp 10.000 Euro.

Pressspanplatten in Erlenbach verbrannt

Ein Rentner aus Erlenbach hat am Sonntagabend in seinem Schrebergarten Pressspanplatten verbrannt. Einer Streife war beim Vorbeifahren an dem Gartengelände Rauchentwicklung aufgefallen. Bei der Überprüfung stellte sie fest, dass in einem Steingrill Spanplatten verbrannt wurden. Den Rentner erwartet nun eine Anzeige wegen unsachgemäßer Abfallentsorgung.

Eternitdach gereinigt

In Obernburg haben am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr Beamte der Polizei einen Anwohner beim Reinigen eines Eternitdaches angetroffen. Da der Verdacht bestand, dass die Dachabdeckung aus Asbesthaltigen Stoffen besteht, untersagten sie die Arbeiten am Dach.

Schwarzarbeiter angetroffen

Beim Fliesenlegen haben Beamte der Polizei Obernburg am Sonntag gegen 18.30 Uhr einen Moldauer in Erlenbach angetroffen. Dieser flieste im Auftrag seines Arbeitgebers in einem Wohnhaus. Die Beamten stellten die Arbeiten am Sonntag ein und überprüften den 42-jährigen Moldauer. Nachdem dieser ohne Aufenthaltstitel arbeitete, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben. Auch den Arbeitgeber des Schwarzarbeiters erwartet eine Anzeige. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0.

stru/Polizei Obernburg