Elsenfeld: Bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Zu einem Unfall kam es am Dienstag, gegen 16 Uhr, an der Einmündung Im Höning in die Kleinwallstäder Straße. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer wollte vom Höning nach links in die Kleinwallstäder Straße einbiegen. Dabei übersah er eine 18-jährige Citroen-Fahrerin, die von Elsenfeld kommend in Richtung Kleinwallstadt fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 18-Jährige leicht verletzt. Der Unfallschaden beträgt 3.000 Euro.

Zum Diebstahl eines Damen-Mountain-Bikes der Marke Yazoo kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Siedlungsstraße. Das weiß/lila/violette Rad wurde aus einem Hofraum heraus gestohlen.

Bei der Kontrolle einer Audifahrerin am Mittwoch, gegen 00:45 Uhr, in der Wallstaße wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,80 Promille. Die Dame erwartet jetzt ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Unfallflucht in Klingenberg

Auf einem Firmenparkplatz in der Friedhofstraße kam es am Dienstag, zwischen 16:30 und 17:00 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein grauer Mercedes Geländewagen stand dort geparkt und wurde in der Tatzeit durch einen Unbekannten an der vorderen rechten Stoßstange angefahren. Der Schaden wurde auf etwa 1.000 Euro beziffert.

stru/Polizei Obernburg