Elsenfeld: Auto von Fahrbahn abgekommen - Insassin verletzt

Eine junge Frau ist am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr, bei einem Unfall auf der Kreisstraße 26 von der Fahrbahn abgekommen. Die Eschauerin war zwischen Eichelsbach und Eschau unterwegs und aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte sie mit ihrem Fiat gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt sie leichtere Verletzungen und wurde ins Erlenbacher Klinikum gebracht. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Betrunken über den Kreisel

Ein angetrunkener Autofahrer ist am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr, auf der Staatsstraße zwischen Kleinwallstadt und Sulzbach verunfallt. Der VW-Fahrer war zunächst im Bereich der Abfahrt nach Dornau zu weit nach links gekommen und hatte hierbei eine entgegenkommende Elsenfelderin gefährdet. Diese musste dem Golf, der sich bereits auf ihrer Fahrspur befand, ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Auf der Fahrt zum Kreisverkehrsplatz am „Blauen Wunder“ überfuhr der VW-Fahrer dann einen Leitpfosten, bevor er am Kreisel endgültig von der Fahrbahn abkam und auf dem dortigen „Hügel“ zum Stehen kam. Der Fahrer stieg hierauf, so beobachteten Zeugen, aus seinem Fahrzeug aus, flüchtete in die Wiesen und deponierte dort etwas. Danach kehrte er wieder zu seinem Wagen zurück. Die verständigte Polizei nahm den Unfall auf und ordnete bei dem Fahrer eine Blutentnahme an. Ein Alkohltest hatte zuvor 1,6 Promille ergeben. In dem Versteck fanden die eingesetzten Polizeibeamten nach Hinweis der Zeugin den Führerschein und diverse Dokumente des Fahrers, der so seine Identität verschleiern wollte. Der Unfallverursacher und seine ebenfalls stark alkoholisierten Mitfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt, am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Kleinwallstadt: VW Polo angefahren

Unbekannte haben zwischen dem 30.04.2020 17:00 (Do) und 02.05.2020 (Sa) 17:45 Uhr, in der Wiesenstraße einen Unfall verursacht. Hier fuhr ein noch Unbekannter gegen einen vor der Hofeinfahrt geparkten roten VW Polo. Dieser wurde im Bereich der linken fahrzeugfront beschädigt. An dem VW konnten weiße Farbanhaftungen des flüchtigen Fahrzeuges gesichert werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Verstoß gegen das Feiertaggesetz in Erlenbach

Im Rahmen einer Streifenfahrt haben Beamte der Polizei Obernburg Bauarbeiten an einer Baustelle im Gewerbegebiet der Südstraße eingestellt. Die Beamten hatten mehrere Arbeiter dabei beobachtet, wie sie Tiefbauarbeiten durchführten. Hierzu hatten die Männer auch einen Bagger eingesetzt. Die Arbeiter, sowie deren Arbeitgeber, erwartet nun eine Anzeige.

stru/Polizei Obernburg