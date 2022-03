Elfjähriger in Offenbach gesucht

Der Junge war in einer Unterkunft in Niedersachsen untergebracht und wird dort seit Freitagmorgen vermisst. Laut der Kriminalpolizei könnte er sich in der Stadt oder im Landkreis Offenbach aufhalten.

Mohammed ist etwa 1,50 groß, sehr schlank und hat schwarze Haare. Er hat zudem einen leichten Gefehler. Zuletzt trug er eine dunkle Jeans, eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe und eine Schlauchmütze.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 069/8098-1234.