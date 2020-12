Elfjähriger in Karlstadt mit E-Scooter unterwegs

Eine Überprüfung ergab, dass der mit einem Elektromotor angetriebene Scooter nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war und ohne den nötigen Versicherungsschutz betrieben wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Auf den Vater des Kindes, welcher als Eigentümer des E-Scooters dem Kind das Fahrzeug überließ, werden Ermittlungen wegen mehrerer Straftatbestände geführt.

Unfallflucht

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Montag kam es gegen 18:50 Uhr auf der Staatsstraße 2435 zwischen Wiesenfeld und dem Abzweig in Richtung Halsbach im Begegnungsverkehr zu einer Berührung der linken Außenspiegel eines Sattelzuges und einem Fahrzeug des THW. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr nach dem Unfall weiter ohne sich um eine Regulierung des entstanden Fremdschadens in Höhe von ca. 1500.- Euro zu kümmern. Der Sattelzug konnte von der verständigten Polizei in Karlstadt am Gewerbegebiet Hammersteig angehalten werden. Auf den Fahrer kommt nun eine Strafanzeige zu.

Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. In Karlstadt fiel den Beamten gegen 22:45 Uhr in der Verlängerung der Gemündener Str. in Richtung Gambach ein mit laufendem Motor und eingeschalteter Beleuchtung mitten auf der Straße stehender Pkw auf. Um den Pkw herum sprang ein Hund, der wohl in dieser Weise von dem 23-jährigen Nutzer des Fahrzeuges ausgeführt wurde, bzw. sich selbst ausführte. Da für den Mann kein triftiger Grund für eine Ausnahme von der momentanen Ausgangssperre vorlag kommt auf ihn nun eine Anzeige zu.

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Eine weitere Anzeige wird gegen einen 21-jährigen Mann vorgelegt, der gegen 23:30 Uhr in der Schloßgasse in Zellingen angetroffen wurde. Der Mann konnte keinen triftigen Grund für eine Ausnahme gegen die bestehende Ausgangssperre vorbringen.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt