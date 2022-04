Elf Autos in Schollbrunn zerkratzt

Mittels eines spitzen Gegenstandes, evtl. einem Schlüssel, zerkratzte er bei elf Autos überwiegend das Fahrzeugheck, teilweise auch seitlich. Die Pkws waren auf einem Wanderparkplatz am Ortsausgang von Schollbrunn in Richtung Rohrbrunn linksseitig nebeneinander geparkt. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auto in Marktheidenfeld zerkratzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Osterwochenende wurde ein in der Bayernstraße geparkter schwarzer VW Passat beschädigt. Unbekannte zerkratzten beide Fahrzeugseiten sowie die Heckklappe des Autos mit einem unbekannten, aber sehr harten und spitzen Gegenstand. Der Schaden wird auf mindestens 1000 € geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld