Elektroschrott vom Wertstoffhof gestohlen

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel. 09353/97410.

Vorfahrt missachtet

Retzbach. Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Sonntag gegen 22.10 Uhr an der Einmündung des von Retzbach kommenden Zubringers in die Bundesstraße 27. Ein 31-jähriger Mann übersah beim Einfahren in die Bundesstraße den dort in Richtung Karlstadt fahrenden Pkw einer 31-jährigen Frau und stieß gegen deren Fahrzeug. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Polizei Karlstadt/mm