Am 05.12.21, gegen 13 Uhr, ging bei der Polizei Obernburg die Meldung ein, dass aus einem Container für Elektroschrott in der Ostringstraße Gegenstände entnommen werden. Bis zum Eintreffen der Streife hatten die Täter bereits das Weite gesucht, so die Polizei. Der Schrottcontainer wurde aufgebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise auf die unbekannten Täter.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0