Elektrischer Rollstuhl gestohlen: Wer hat in Großwelzheim was gesehen?

Am Dienstagnachmittag wurde in der Hauptstraße ein elektrischer Rollstuhl (sogenanntes Trendmobil) gestohlen. Die 61-jährige Besitzerin hatte ihren Rollstuhl um 15.15 Uhr an der Bushaltestelle in der Hauptstraße abgestellt und war dann mit dem Bus zum Einkaufen gefahren. Als sie um 16.15 Uhr zurückkam, war das silberne Trendmobil spurlos verschwunden. Wie der Rollstuhl im Wert von 1300 Euro abtransportiert wurde, ist derzeit nicht bekannt. An dem Trendmobil ist auf der Rückenlehne ein auffälliger Stern in den Deutschlandfarben angebracht. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.



Alzenau. Streifen der Alzenauer Polizei konnten am Dienstagabend aufgrund eines Hinweises eines Passanten zwei Graffiti-Sprayer festnehmen. Der Zeuge hatte gegen 21 Uhr die Polizei verständigt, da ihm zwei Personen in der verlängerten Prischoßstraße im Bereich der A45 aufgefallen waren. Diese hatten einen dort aufgestellten Container besprüht. Mehrere Streifen der Polizei konnten wenig später zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass auf dem Container ein frisches "Tag" (Signaturkürzel, welches das Pseudonym eines Sprayers darstellt) gesprüht worden war. Entsprechende Utensilien wurden bei den zwei jungen Männern aufgefunden und sichergestellt. Beide wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Sachschaden steht bisher noch nicht eindeutig fest.

Wildunfall

Mömbris-Schimborn. Eine 23-jährige Suzuki-Fahrerin erfasste am Dienstagabend um 20.15 Uhr auf der Staatsstraße 2305 zwischen Schimborn und Kaltenberg ein Reh. Das Auto wurde im Frontbereich beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Das Tier flüchtete nach der Kollision.

xere/Polizei Alzenau