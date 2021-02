Eisplatten fallen auf A45 bei Kleinostheim von Lkw-Dächern und verursachen Schäden

In der Folge kann es teils zu gefährlichen Situationen auf den Straßen kommen, wenn sich die Eisplatten lösen und auf die Fahrbahnen stürzen. So geschehen am Mittwoch und am Donnerstag auf der A3 bzw. A45. Hier fielen Bruchstücke solcher Eisplatten auf Frontscheiben zweier nachfahrender Pkws und beschädigten diese. Glücklicherweise wurden hierdurch keine Verkehrsteilnehmer verletzt, die Schäden belaufen sich allerdings auf mehrere tausend Euro. Ein weiterer Lkw, von dessen Dach sich Eisplatten lösten, konnte am Donnerstag von Beamten der Verkehrspolizei auf der A45 bei Kleinostheim gestoppt werden, bevor Verkehrsteilnehmer geschädigt wurden. Gegen die Fahrer der betroffenen Fahrzeuge wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein Verstoß gegen die Pflicht die Eisplatten vom Dach zu entfernen werden mit Bußgeldern von 80 bis 120 Euro geahndet.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach