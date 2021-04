Eisplatte von Sattelzug trifft Kleintransporter

Das Fahrzeugdach des Kleintransporters wurde hierauf eingedellt und die Windschutzscheibe zerschlagen. Die drei Fahrzeuginsassen wurden dabei durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Mögliche Zeugen, welche insbesondere Hinweise auf den bislang nicht bekannten roten Sattelzug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

Ford in Eschau angefahren und beschädigt

Eschau. Am Dienstag den 06.04.2021, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich in der Elsavastraße / Matzenberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter mit seinem Auto einen dort verkehrsbedingt haltenden Ford Fiesta beim Ausparken beschädigte. Der derzeit nicht bekannte Fahrer des schwarzen BMW-SUV suchte hierauf mit einer Beschädigung an der linken Front das Weite. Am beschädigten Ford Fiesta entstand ein Sachschaden von ca. 750 Euro. Hinweise auf den bislang unbekannten Täter werden von der Polizei in Obernburg entgegen genommen.

Auffahrunfall in Kleinwallstadt

Kleinwallstadt. Am Dienstag den 06.04.2021, gegen 18:34 Uhr, ereignete sich in der Wallstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Audi-Fahrer und einem Mercedes-Fahrer, bei dem ein Gesamtsachschaden von 5.500 Euro entstand. Der 21-jährige Lenker des Audis bemerkte den Bremsvorgang des vor ihm fahrenden 60-Jährigen mit seinem Mercedeszu spät und fuhr auf dessen Heck auf. Trotz Bremsversuch konnte der 21-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg