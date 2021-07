Eisenbach: Kartoffeln aufgesetzt und Eingeschlafen - Feuerwehr weckt

Hier war starke Rauchentwicklung aus einem Haus gemeldet worden. Die Wehrleute verschafften sich Zutritt zu der Wohnung und weckten dort den schlafenden Wohnungsbesitzer. Dieser hatte in der Küche Kartoffeln aufgesetzt, war dann aber im Bett eingeschlafen. Trotz piepender Rauchmelder, die von den verkochten Kartoffeln aktiviert wurden, schlief der 45-Jährige weiter, bis er durch die Feuerwehr geweckt und aus der Wohnung verbracht wurde.

Die Wehrleute mussten glücklicherweise nicht löschen sondern lediglich die verqualmte Wohnung mittels Gebläse durchlüften. Ein Schaden entstand erfreulicherweise nicht.

Klingenberg. Zwischen Montag und Mittwoch sind Unbekannte in eine Gartenhütte eingebrochen. Die Dieb brachen ein Vorhängeschloss an einem Gartentor auf und gelangten so in den Schrebergarten. Hier begaben sie sich gezielt in die Hütte und entwendeten hieraus, nach Aufbrechen der Eingangstüre, Solarstrombatterien und Laderegler. Aus einer weiteren Laube auf dem Grundstück entwendeten die Diebe eine weitere Batterie.

Der angerichtete Schaden beträgt gut 1000 Euro.

Fahrräder entwendet

Elsenfeld. Am Wochenende sind in der Brentanostraße zwei Räder entwendet worden.

Unbekannte begaben sich in eine Garage am Wohnhaus und nahmen zwei dort ungesichert in der offenene Garage stehende Alu-City-Fahrräder (Herren- und Damenrad der Marke Bocas, blau, mit der Aufschrift "allround ", 7 Gänge) mit.

Das entwendete Damenrad wurde zwischenzeitlich wieder auf dem Parkplatz des Bauermarktes in Elsenfeld aufgefunden. Von dem blauen Herrenrad fehlt noch jede Spur. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten.

Unfallflucht am Hundeplatz

Röllbach. Zwischen Dienstag und Mittwoch ist der Maschendrahtzaun des Hundeplatzes neben der Firma Schwing durch ein n och unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Ein Fahrzeug dürfte hier von der Fahrbahn abgekommen und in den Zaun gefahren sein. Dieser wurde eingedrückt, weiterhin wurde der Zaun an mehreren Stellen aufgerissen.

Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

Fahrzeug rollt in Wiese

Mömlingen. Im Wiesenbereich hat die Fahrt einer Großostheimerin und ihrer zwei Kinder ein Ende gefunden.

Die VW-Fahrerin war in der Königswaldstraße bergauf Richtung Freizeitanlage unterwegs. Auf der steilen Strecke verschaltete sich die Fahrerin. Als sie ihren Pkw rückwärts auf ein flacheres Stück lenken wollte, gelang es ihr nicht mehr, den VW anzuhalten und dieser rollte von der Fahrbahn in eine abschüssige Wiese bis er an einem Baumstumpft hängen blieb. Durch den Anprall an den Baumstumpf erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen, ihre beiden Kinder blieben unverletzt.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst aus dem Gelände geborgen werden. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis auf Radweg ertappt

Elsenfeld. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis für sein Elektro-Kleinkraftrad ist ein Großwallstädter am Mittwoch Mittag gegen 12.40 Uhr auf dem Radweg neben der Staatsstraße nach Rück erwischt worden. Der junge Mann war einer Streife aufgefallen, da er, lediglich durch einen Fahrradhelm geschützt, mit seinem Krad auf dem Radweg unterwegs war.