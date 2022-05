Einschusslöcher auf Verkehrszeichen: DIe Polizei sucht Zeugen

Auf dem Verbindungsweg Gössenheim-Adelsberg, am Ringelsbach (Flugplatz), wurden insgesamt fünf Verkehrszeichen beschossen. Aufgrund der Spurenlage entstanden die Einschusslöcher durch Schrotmunition. Der Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Die Tatzeit konnte nicht mehr eingegrenzt werden.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Tablet entwendet

Gemünden. Wie erst jetzt bei der Polizei gemeldet, wurde bereits am vergangenen Samstag auf dem Spielplatz an der Lindenwiese (Duivenallee) ein Tablet entwendet. Die 23-jährige Besitzerin des Tablets ließ das Tablet kurze Zeit unbeaufsichtigt, um nach ihrem Sohn zu sehen, dann war es weg. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 350,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall

Karsbach. Am Dienstagmorgen gegen 04:00 Uhr befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Heßdorf in Richtung Adelsberg. Hierbei kollidierte er mit einem Reh. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Sachbeschädigungs-Serie aufgeklärt

Gemünden. Im Stadtgebiet Gemünden und Ortsteil Wernfeld wurden in letzter Vergangenheit vermehrt Sachbeschädigungen begangen. Unter anderem wurden der Sportplatz in Wernfeld, Naherholungsflächen und auch das Kunstobjekt auf dem Kreisverkehr in Gemünden heimgesucht und beschädigt. Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen konnten eine Vielzahl der Beschädigungen nun einer Jugendclique nachgewiesen werden.

Unter anderem räumte ein 20-jähriger Mann im Rahmen einer Sachbearbeitung die Beschädigung der Betonskulpturen in dem Boot auf dem Kreisverkehr in Gemünden ein. Zwischenzeitlich hat der Künstler Gert Pröschl die Figuren des Fischerpaars, bekannt als „Dapser Hannes und seine Frau Babett", erneuert. Der Jugendliche wird sich nicht nur den strafrechtlichen Konsequenzen stellen müssen, auch etwaige Schadensersatzansprüche kommen nun auf den Berufstätigen zu.

Vermeintliches Diebesgut aufgefunden - Drogen und Tabletten sichergestellt

Während der Mann die Sachbeschädigungen einräumte, verwickelte er sich bei aufgefundenen Werkzeugmaschinen in Widersprüche. Diese befanden sich, teilweise unbenutzt, in seinem Zimmer. Es konnte eine Vielzahl von elektrischen Maschinen, u. a. eine Dekupiersäge, Bohrer-Sets und Schlagschrauber, bei ihm aufgefunden werden. Die Herkunft der teilweise neuwertigen Maschinen sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Im Zimmer des jungen Mannes befanden sich auch noch ein herausgerissener Leitpfosten, Tabletten und Betäubungsmittel. Diese Gegenstände wurden ebenfalls sichergestellt. Die Polizei Gemünden fragt zum aufgefundenen Werkzeug: Sind in den letzten Wochen Diebstähle von Werkzeugen bemerkt, aber noch nicht bei der Polizei gemeldet worden?

Hinweise erbittet sich die Polizei Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden