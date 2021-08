Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Stadt und Kreis Aschaffenburg weiter im Raum Ahrweiler im Einsatz

Ganze Häuser und damit die Existenz vieler Menschen wurden in Schuld vom Wasser einfach mitgerissen. Foto: Klaus-Peter Albert

Die Führungsstaffel unter der Leitung von Kreisbrandinspektor Otto Hofmann löst dort die Führungsmannschaft der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg ab, die bislang den Einsatz des Ölwehrkontingentes Bayern geführt haben. Die Kontingentführung wurde vom Bayerischen Staatsministerium des Innern über die Regierung von Unterfranken angefordert.

Neben dem Kontingentführer Kreisbrandinspektor Otto Hofmann, fährt als Stellvertreter Markus Madre von der FF Aschaffenburg mit. Zur Führungsebene gehört weiter Kreisbrandmeister Oliver Jäger. Den 3 Führungskräften stehen noch 3 Führungsgehilfen der Feuerwehr Mömbris zur Seite. Die Feuerwehrleute werden am Freitag gegen 13 Uhr Richtung Ahrweiler aufbrechen und am Nachmittag in die Lage und den Einsatzauftrag eingewiesen.