Einbrecher steigen in Einfamilienhaus in Obernburg ein

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Tathergang nutzten unbekannte Täter am Montag, zwischen 16:40 Uhr und 19:40 Uhr, die Abwesenheit der Eigentümer eines Hauses in der Sonnenstraße, um gewaltsam über ein Fenster einzusteigen. Im Haus selbst durchwühlten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss mit Schmuck in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Sonnenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei zu melden.