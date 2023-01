 Eingang einer Kirche mit Hakenkreuzen besprüht

In der Zeit zwischen 17.30 und 18.30 Uhr besprühten die Täter mit roter Farbe den Eingang der Kirche sowie ein davorstehendes Steinkreuz mit Hakenkreuzen sowie anderen Schmierereien. Zudem wurde ein Nachbarhaus ebenfalls mit roter Farbe beschmiert.

Die Kripo bittet nun Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 10er-Hausnummern verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Kanaldeckel auf Fahrbahn gelegt: Auto beschädigt

Bruchköbel. (cl) Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in der Gerhart-Hauptmann-Straße ist in der Nacht zum Sonntag mindestens ein Auto beschädigt worden. Unbekannte entnahmen zwei Kanaldeckel und legte diese mittig auf die Fahrbahn. Gegen 6.15 Uhr überfuhr in der Dunkelheit ein 24-jähriger Mann aus Bruchköbel im Kurvenbereich einen der Kanaldeckel. An seinem Tesla entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen

Diebe beschädigen Scheibe und entwenden Lenkrad / Zeugen gesucht

Dieburg (ots) - Auf ein Autolenkrad hatten es Diebe zwischen Freitagabend (27.1.), gegen 21.30 Uhr und Samstagmorgen (28.1.) abgesehen. Die Kriminellen beschädigten die Scheibe von einem schwarzen BMW im Birkenweg, um in das Innere des Autos zu gelangen. Dort montierten die Täter das Lenkrad ab und flüchteten damit unerkannt.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 in Darmstadt ermittelt nun in der Sache und nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Babenhausen-Harreshausen: Einbruch in Firmengebäude / Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots) - Kriminelle brachen in der Nacht zum Samstag (28.1.) gegen 2 Uhr in ein Firmengebäude im Aschaffenburger Weg ein. Dazu beschädigten die Täter zuerst den Zaun, hebelten anschließend zwei Türen des Gebäudes auf und durchsuchten ein Büro. Die Diebe zerstörten dort einen Tresor und hebelten zudem ein Garagentor auf dem Gelände auf. Vermutlich wurden die Kriminellen durch die eintreffenden Streifen gestört, woraufhin die Täter ihre Beute vor Ort zurücklassen mussten und unerkannt flüchteten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Ob und was die Täter bei ihrem Beutezug entwenden konnten, wird nun ermittelt.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Diebesgutes unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südhessen