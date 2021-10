Eine von der Fahrbahn in Marktheidenfeld abgekommene Autofahrerin schwer verletzt

Die 54-jährige Frau fuhr mit ihrem Suzuki auf der Bundesstraße 8 von Marktheidenfeld kommend in Richtung Altfeld. Trotz langsamer Fahrweise touchierte sie kurz nach dem Parkplatz mehrmals die rechte Leitplanke. Anschließend fuhr sie rechts durch einen angrenzenden Acker und kam zurück auf die Fahrbahn, bevor sie kurz vor der Kreuzung ungebremst in eine Böschung fuhr. Dabei lösten die Airbags aus und die Fahrzeugfront wurde stark eingedrückt. Die Frau musste in die Uniklinik nach Würzburg geflogen werden. Das Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15.500 €.

Urspringen. Der 57-jährige Fahrer eines BMW IX 3 fuhr am Sonntag Abend auf der Schulstraße und wollte auf die Kreisstraße MSP 24 nach links einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Kradfahrers, der die Kreisstraße ortseinwärts befuhr und kollidierte mit diesem. Der 20-Jährige wurde auf die Motorhaube geworfen und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 6000 €.

E-Biker verletzt sich bei Sturz

Karbach. Mit einer Schulterfraktur musste am Sonntag, gegen 15:20 Uhr, ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert werden. Der Mann wollte auf einem Mountainbike-Trail über eine Schanze fahren und stürzte dabei. An dem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 100 €.