Eine Person bei Zimmerbrand in Schöllkrippen verletzt

Bei einem Zimmerbrand in der Nacht zum Dienstag in Schöllkrippen wurde eine Person verletzt.

Kurz nach 3.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Schöllkrippen und mehreren Nachbargemeinden zu dem Brand in der Aschaffenburger Straße alarmiert. Nur unter Atemschutz konnten die Einsatzkräfte in das Obergeschoss vorgehen und den Brand schnell ablöschen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten belüftet.

Eine Person, welche sich in der Wohnung befand, musste nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bezüglich Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei noch in der Nacht Ermittlungen aufgenommen.

rah