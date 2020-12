Eine Person bei Unfall in Stadtprozelten leicht verletzt

Am Dienstag gegen 17.50 Uhr wollte eine Fiat-Fahrerin in der Hauptstraße nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Ein dahinter fahrender Daimler-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr in den Fiat, dessen Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

Kleinheubach. In dem Zeitraum von Freitag, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 15.00 Uhr, wurde in der Schlesienstraße ein geparkter Daimler angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Großheubach. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Lkw mit „MZ"-Kennzeichen beschädigte am Montag gegen 11.50 Uhr in der Hauptstraße die Hausfassade eines Anwesens. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Unbelehrbare verstoßen gegen Kontaktbeschränkung

Miltenberg. Durch eine Streife der Sicherheitswacht der PI Miltenberg wurden am Montag gegen 17.30 Uhr drei Männer sitzend auf einer Parkbank festgestellt werden, welche allesamt aus unterschiedlichen Haushalten stammen. Die Männer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren wurden auf die geltenden Kontaktbeschränkungen hingewiesen, worauf sie sich auch trennten. Allerdings konnten die drei Männer nur kurze Zeit später wiederum zusammen angetroffen werden. Aufgrund ihrer Unbelehrbarkeit wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

sob/Polizei Miltenberg