Eine Person bei Schlägerei in Lohr verletzt

Am Samstag, kurz nach Mitternacht, kam es vor einer Gaststätte in der Turmstraße zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung beleidigte ein alkoholisierter 28 jähriger Mann einen 22-Jährigen. Danach schlug der 28-Jährige mit der Faust auf seinen Kontrahenten ein und verletzte diesen im Gesicht. Dieser zog sich eine Prellung des Jochbeins. Durch das Handgemenge wurde die Eingangstüre der Gaststätte beschädigt. Bei der Tatbestandaufnahme gab der Täter zunächst falsche Personalien an. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und falsche Namensangabe.

Unfall mit leicht verletzter Person

Neuendorf. Am Freitag, um 17.17 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B 26 bei Neuendorf zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 68-jähriger Wohnmobilfahrer versuchte in Fahrtrichtung Gemünden einen Sattelzug zu überholen. Dabei übersah dieser den entgegenkommenden Volvo eines 63-Jährigen. Trotz sofortigen Wiedereinscherens hinter dem Lkw kollidierten die Fahrzeuge seitlich miteinander. Hierbei wurde der Volvo Fahrer leicht verletzt. Dieser zog sich durch den ausgelösten Airbag Verbrennungen und außerdem eine Prellung des linken Unterarms zu. Die Fahrzeuge wurden jeweils auf der gesamten Fahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Lohr. Am Freitag, zwischen 10.50 Uhr und 12.05 Uhr, parkte ein 76-Jähriger seinen grauen Mercedes auf dem Parkplatz des E-Centers in der Rexrothstraße ab. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte dieser fest, dass das Fahrzeug angefahren und beschädigt wurde. Am Fahrzeug wurde der Stoßfänger hinten rechts und ein Reflektor beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 09352/8741-30 zu melden.

xere/Polizei Lohr