Eine Leichtverletzte nach Zusammenprall in Lohr

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine Autofahrerin aus einer Firmeneinfahrt in die Jahnstraße ein und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin. Beim Zusammenstiß der Autos wurde eine Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 7000 Euro.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Ohne Fahrerlaubnis in Karlstadt unterwegs

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Montag um 7 Uhr wurde in der Ringstraße in Karlstadt eine 22-Jährige in ihrem Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die beamten fest, dass die 22-Jährige aktuell über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt

Geparktes Auto in Langenprozelten angefahren

Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Montag wurden in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:15 Uhr ein geparkter Wagen von einer 55-jährigen Frau angefahren. Diese stieß auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios mit ihrer Stoßstange gegen die Stoßstange des Audi und verursachte hierbei einen Gesamtschaden von etwa 1500 Euro. Der Unfall konnte von einer Zeugin beobachtet werden. Diese reagierte richtig, indem sie sich das Kennzeichen notierte und beim Fitnessstudio Bescheid gab.

Meldung der Polizeistation Gemünden